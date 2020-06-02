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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4040
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.06.20 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ждём результатов, потом продолжим обсуждение/




Независимая экспертиза подтвердила,Флойд умер от удушения
Продолжаем обсуждение?
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7448
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.06.20 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
И меня это тоже жутко раздражает

Но там это все же "другое", да? ))
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7448
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.06.20 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня 65 лет космодрому Байконур. 8-)
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7448
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.06.20 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Продолжаем обсуждение?

Смотрю на всю эту дребедень в СШП и вообще не догоняю: кто наши то?
Негры или копы?
За кого болеть?
:lol:
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4745
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 02.06.20 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Сегодня 65 лет космодрому Байконур

Наливаешь?
Или так,с открыткой притопал поздравить :lol:
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7448
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.06.20 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Наливаешь?

Сам не пью и тебе не советую.
Съешь лучше редиски, натурпродукт.
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12737
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.06.20 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Как со словами "С нами бог" любые мероприятия начинают?

Так и на купюрах написано "Мы в бога верим".
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7448
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.06.20 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
"Мы в бога верим".

Это другое (цы)
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