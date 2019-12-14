yudjin Костанай кронированный. Ветка о ветках. #48





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6649

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 12:43 Ну, с новым сезоном наблюдения за озеленением нашего города!

Будем смотреть на результаты прошлогоднего лесорубного и посадочного сезона: что получилось, что совсем никак, где в день сегодняшний раздается звук пилы.

Итак, живая изгородь на пр.Абая:

в районе остановки СХИ







и в районе Наримановки:



