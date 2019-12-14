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≡ Костанай кронированный. Ветка о ветках.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: yudjin
* yudjin
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6649
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.12.19 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Но концовка ни в пень ни в Красную армию.

ну какая была у оригинала притчи...
можешь дописать..я знаю, ты это умеешь мастерски делать!
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* yudjin
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6649
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.12.19 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* yudjin
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6649
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.06.20 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, с новым сезоном наблюдения за озеленением нашего города!
Будем смотреть на результаты прошлогоднего лесорубного и посадочного сезона: что получилось, что совсем никак, где в день сегодняшний раздается звук пилы.
Итак, живая изгородь на пр.Абая:
в районе остановки СХИ



и в районе Наримановки:
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* yudjin
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6649
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.06.20 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы не знаете куда исчезают деревья?

А может их просто сжирает бизнес?
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* yudjin
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6649
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.06.20 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для неких особо недалёких особ из газетки НК...
не все оболваненные деревья пережили варварскую обрезку:


и это только начало...
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* yudjin
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6649
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.06.20 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этой весной деревья рубили не так много и практически не высаживали молодые.
Поэтому ямы от прошлых посадок не прижившихся сосен вместо кленов и тополей так и зияют... прикрытые забором и петуниями:
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* abaika95
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4038
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.06.20 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/, с новым сезоном наблюдения за озеленением нашего города!/




Фото деревьев из поста #48 за трубой было-стало) про это не говорим,умолчим так сказать?)
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* abaika95
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4038
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.06.20 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/, с новым сезоном наблюдения за озеленением нашего города!/




Фото больного тополя из поста #50, это он расцвел или дерево за ним?)
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