Victor Yang Порядок пересечения госграницы смягчили в Казахстане #7





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 12734

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 15:07 Цитата: yudjin:

И как с работой?

Собстственно, на два собеседования позвонили ещё когда я был в Кустанае. 5-го приехал, 11-го позвонил - сказал что могу идти на собеседование, 12-го собеседование, 17-го мне звонят спрашивают что я решил, 24-го я иду работать. Было ещё одно, но они позвонили с приглашением на работу позже первых и я не стал за двумя зайцами бегать, хоть вторые мне понравились больше. Всё это время бегал по оформлению бумаг, немного работал на Казахстан, немного отдыхал - фактически в отпуске не был года 4.

Цитата: yudjin:

Ожидание переезда совпало с реальностью?

Это будет видно когда ребёнок в школу пойдёт. А по работе - в большом городе всегда больше возможностей. Правда, и темп более высокий.



[Исправлено: Victor Yang, 02.06.2020 - 15:14]