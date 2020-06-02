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§ NG.kz
Почему в Костанае продолжат обрезать березы и другие деревья, объяснили электрики
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38988
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.06.20 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В акимате Костаная уже почти две недели выясняют, кто в 2020 году обрезал березы на улицах Воинов-Интернационалистов и Маяковского. Однако «НГ» уже выяснила, кто это сделал. И ситуация оказалась совсем непростой.
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§ Тот самый
Re: Почему в Костанае продолжат обрезать березы и другие...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 744
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 02.06.20 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В черте города наверное лучше прокладывать высоковольтные линии кабелями в траншеях под землёй. И надежнее, и безопаснее в случае буранов и пр. Да и вид города будет более эстетичным.

Но деревья всё равно запрещено садить в месте прокладки, так что здесь изначально была ошибка проектировщиков - не учли озеленение в проекте.
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* yudjin
Re: Почему в Костанае продолжат обрезать березы и другие...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6649
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.06.20 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Однако «НГ» выяснила, что березы.... кронировали электрики

Во как, не специалисты - озеленители, а электрики!

Цитата:
под высоковольтными проводами растут около 2 000 деревьев.

бедные деревья... они тысячами мешают кому-то... электрикам на Войнов-интернационалистов, дорожникам на Абая, сантехникам на Аль-фараби, торгашам напротив своей витрины, водятлам на обочине, пкск во дворе, чиновникам, аллергикам...

надо всё срубить и выкорчевать...ибо нет дерева-нет проблемы!
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* yudjin
Re: Почему в Костанае продолжат обрезать березы и другие...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6649
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.06.20 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приглашаю в ВЕТКУ О ВЕТКАХ

Собираем наблюдизмы за превращением города в степь.
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* Victor Yang
Re: Почему в Костанае продолжат обрезать березы и другие...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12734
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.06.20 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Приглашаю в ВЕТКУ О ВЕТКАХ

А вот на этом фото что не так? Скелетные ветви остались - как положено при омоложении. Называть его кронированием - крайне ошибочно.
Цитата:
yudjin:
бедные деревья... они тысячами мешают кому-то...

Ну так если изначально плевали на нормы и сажали где придётся. Но проектировщики тоже хороши.
Цитата:
Тот самый:
В черте города наверное лучше прокладывать высоковольтные линии кабелями в траншеях под землёй. И надежнее, и безопаснее в случае буранов и пр. Да и вид города будет более эстетичным.

Под землёй уже места особо нет - там вода, там газ, там связь, там канализация, там тепловые сети.
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§ peshexod
Re: Почему в Костанае продолжат обрезать березы и другие...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3522
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 02.06.20 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деревья жаль, но электрики правы.
А вот планировали их высадку не особо думающие.
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§ Тот самый
Почему в Костанае продолжат обрезать березы и другие деревья, объяснили электрики
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 744
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 02.06.20 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Называть его кронированием - крайне ошибочно


Для тополей у нас делают точно не кронирование, а топпинг (полное удаление верха). А кронирование - создание красивой кроны определенной формы, а не просто обрезка ветвей. Что-то вроде этого (Италия)



[Исправлено: Тот самый, 02.06.2020 - 14:28]
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* Victor Yang
Почему в Костанае продолжат обрезать березы и другие деревья, объяснили электрики
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12734
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.06.20 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Для тополей у нас делают точно не кронирование, а топпинг (полное удаление верха). А кронирование - создание красивой кроны определенной формы, а не просто обрезка ветвей. Что-то вроде этого (Италия)

Топпинг - англицизм, непонятно зачем используемый. Но, собственно, я то же самое и написал.
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§ dandiv
Re: Почему в Костанае продолжат обрезать березы и другие...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 866
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 02.06.20 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Охранные зоны электрических сетей устанавливаются: 1) по 2 метра (далее - м) - для воздушных линий с голым проводом напряжением до 1 киловольт (далее - кВ); 2) по 1 м - для самонесущих изолированных проводов напряжением до 1 кВ; 3) не менее 10 м - для воздушной линии электропередачи 1 - 20 кВ; 4) не менее 15 м - для воздушной линии электропередачи 35 кВ; 5) не менее 20 м - для воздушной линии электропередачи 110 кВ; 6) не менее 25 м - для воздушной линии электропередачи 220 кВ; 7) не менее 30 м - для воздушной линии электропередачи 330 - 500 кВ; 8) не менее 55 м - для воздушной линии электропередачи 1150 кВ.

Источник zakon.kz
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* Елена Пикельная
Re: Почему в Костанае продолжат обрезать березы и другие...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 385
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 02.06.20 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Скелетные ветви остались - как положено при омоложении.

И это Вы считаете, что остались скелетные ветви? Учебник какой-нибудь откройте, что ли...
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* yudjin
Почему в Костанае продолжат обрезать березы и другие деревья, объяснили электрики
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6649
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.06.20 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А вот на этом фото что не так?

прикол в том, что этих деревьев уже нет... на прошлой неделе выкорчевали:

Вместе с тремя десятками!!! листвениц и берез

[Исправлено: yudjin, 02.06.2020 - 14:51]
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* Victor Yang
Почему в Костанае продолжат обрезать березы и другие деревья, объяснили электрики
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12734
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.06.20 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
И это Вы считаете, что остались скелетные ветви? Учебник какой-нибудь откройте, что ли...

Цитата:
Отвечает кандидат с.-х. наук Сергей Корнацкий:
На самом деле разобраться не так сложно, как кажется. Скелетные ветви называются так потому, что образуют каркас, или «скелет» дерева. Они отходят непосредственно от ствола и всегда самые толстые и длинные у дерева.
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