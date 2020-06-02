Елена Пикельная:

И это Вы считаете, что остались скелетные ветви? Учебник какой-нибудь откройте, что ли...

Отвечает кандидат с.-х. наук Сергей Корнацкий:

На самом деле разобраться не так сложно, как кажется. Скелетные ветви называются так потому, что образуют каркас, или «скелет» дерева. Они отходят непосредственно от ствола и всегда самые толстые и длинные у дерева.