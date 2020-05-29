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§ NG.kz
Легенды и дела чертова колеса
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38986
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.05.20 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рудный в основном был известен в Казахстане благодаря карьеру с огромными залежами железной руды. Есть даже история, которая с каждым годом все больше походит на легенду, как летчик Сургутанов пролетал над полем и по отклонившейся стрелке компаса случайно обнаружил полезные ископаемые. В июне 2019 года Рудный прославился на всю страну колесом обозрения. «НГ» рассказывает, к чему привела история о том, как городской акимат потратил избытки бюджета.
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§ maxsaf
Re: Легенды и дела чертова колеса
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6861
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.05.20 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
При желании антикоррупционная служба могла бы найти свидетелей, которые бы подтвердили факт продажи билетов. «Наша Газета» предполагала, что за несколько недель работы аттракциона на нем могли заработать несколько миллионов тенге. Где эта сумма и кто ее получил, неизвестно. Да и, похоже, никому не интересно.

Мне интересно :lol:
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§ maxsaf
Re: Легенды и дела чертова колеса
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6861
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.05.20 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Как человек, который успел купить билет и прокатиться на колесе, ответственно заявляю: Костанай даже с пиковой точки не видно

Значит то было не рудненское колесо))
Цитата:
Государственный аудит сделал вывод: раз они все на месте, значит, никто их не продавал.

Конечно никто не продавал. Их давали в руке подержать, за 500 тенге :lol:
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* drakon
Re: Легенды и дела чертова колеса
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19314
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.05.20 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
как летчик Сургутанов пролетал над полем и по отклонившейся стрелке компаса случайно обнаружил полезные ископаемые.

А я помню историю про дётчика,
Соколова, который продетал,
тпм где то, над Сарбаем... :lol: :oops:
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§ maxsaf
Re: Легенды и дела чертова колеса
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6861
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.05.20 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудненское общественное объединение «Центр защиты прав потребителей» (руководитель Николай Гиньятов) первым подало иск о демонтаже аттракциона

Если бы не Сталкер - рудничане бы катались на опасном китайском аттракционе, а кое-кто - на новеньком внедорожнике )) Сталкер, привет! ;-)
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§ юля елиссева
Легенды и дела чертова колеса
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1575
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 29.05.20 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
дётчика, Соколова,

Соколовка и Сарбай, название двух деревень, под которыми и было месторождение.
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§ maxsaf
Re: Легенды и дела чертова колеса
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6861
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.05.20 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А я помню историю

Это был космонавт Сарбай, над Соколовкой ))
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§ сайлау курманов
Re: Легенды и дела чертова колеса
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3806
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 02.06.20 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо сталкера, то бишь Николая гиньятова выдвинуть в Акимы города Рудный, буду продвигать данную идею. Изначально лидеры двк в своей программе включали эту затею, но видимо при нашей жизни нам далеко от этого. Где я вам возьму столько американцев. Вспомнили чьи слова?
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§ abaika95
Легенды и дела чертова колеса
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4035
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.06.20 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Надо сталкера, то бишь Николая гиньятова выдвинуть в Акимы города Рудный, буду продвигать данную идею/



Не думаете что он как станет Акимом ваш магазин закроет в итоге?)
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§ сайлау курманов
Re: Легенды и дела чертова колеса
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3806
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 02.06.20 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня несколько магазинов,и почему он должен закрыть мой бизнес. Я понимаю участкового, он доил моих арендаторов, а когда я сам вышел работать, меня не получилось доить, тогда ничего не оставалось делать как подделать этот самый протокол.
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* drakon
Легенды и дела чертова колеса
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19314
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.06.20 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
он как станет Акимом ваш магазин закроет

Теперь - понял. Работа Акима заключается в
закрывании магазинов?... :lol: :-o
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