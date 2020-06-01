Цитата: maxsaf:

Я был в восторге

Сколько пафоса.

А ты разве не знал, что и в штатах все эти мероприятия "освещают"?

Как со словами "С нами бог" любые мероприятия начинают?

А как Илон Маск красиво пилит деньги НАСА?

Так что не надо ля-ля.

Весь капитал одним " кадилом по мазаный ".