Butch Вечная жизнь 2.0 #416





(Полноправные пользователи) Сообщений: 949

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:10 Мне стало интересно каким образом возникает болевое ощущение, полагаю что это едва ли не основное проявление инстинкта (даже если и не основное то довольно весомое). В самом деле, боль это же информирование о нарушении целостности тканей организма. Назначение инстинкта сохранение в целостности всего комплекса тканей. Возможно первое является составной частью второго. Дальше было несколько фривольных гипотез о механизме возникновения боли о которых говорить не стану.



А вот в отношении ИИ в каком либо месте месте можно сымитировать боль?

Конечно, в составе инстинкта есть и особые отдельно стоящие элементы типа страха высоты и прочие фобии. Но как раз в отношении их вероятно придётся жёстко прописывать в программе код, без возможности учиться, или же провести симуляцию естественного отбора но для ИИ