Butch Вечная жизнь 2.0 #414





(Полноправные пользователи) Сообщений: 947

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:31 Цитата: maxsaf:



Если сочтёте за флуд и удалите я пойму.

От наших бесед впрямь есть польза. Во-всяком случае для меня. Сегодня немного задумался о расположении искомого инстинкта в ДНК. В итоге надумал много чего, правда места так и не нашёл.

Но в качестве одного из выводов пришёл к тому, что концептуально сотворение мира в библии отображено верно.