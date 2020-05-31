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Страница 28 из 28«1...262728
Куратор темы: maxsaf
§ Butch
Вечная жизнь 2.0
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 947
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 31.05.20 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Где в таком случае в ДНК прописан инстинкт самосохранения

Его там нет в том виде, в каком Вы по-видимому его ожидаете обнаружить. ДНК кодирует в конечном итоге вещества из которых состоит организм. Соответственно "инстинкт самосохранения" - есть такое сочетание соответствующих веществ и такое их взаимодействие которое приводит к поведению организма как целой единицы описываемому абстрактным термином "инстинкт самосохранения". Никакой метафизики и эзотерики в мозге и в организме вообще, нет.
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* Козлов я
Вечная жизнь 2.0
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1333
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 31.05.20 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
"инстинкт самосохранения" - есть такое сочетание соответствующих веществ и такое их взаимодействие которое приводит к поведению организма как целой единицы



[Исправлено: Козлов я, 31.05.2020 - 21:42]
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§ Butch
Вечная жизнь 2.0
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 947
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 31.05.20 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

:lol: :lol: :lol:
Забавно! Впрочем Maxsaf думаю мысль понял верно. Без "грефневых кафек" :lol:
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§ maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6857
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.05.20 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Забавно!

Мне почему-то так не кажется. Господин Козлов, вам предупреждение, следующий раз удалю за офтоп. Перенесите текст во флуд, и можете вставить любую картинку.

[Исправлено: maxsaf, 31.05.2020 - 21:14]
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§ Butch
Вечная жизнь 2.0
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 947
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 31.05.20 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Мне почему-то так не кажется

Вам не нравится картинка или факт приплетания её к нашей беседе?
"Забавно" имело отношение только к самой картинке и обыгрыванию фамилии писателя при помощи очевидно провинциальной дамочки. В прочих отношениях господин Козлов скорее имеет ввиду остальную потенциальную аудиторию (возможно даже себя) а никак не участников диалога.

[Исправлено: Butch, 31.05.2020 - 21:14]
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* Козлов я
Вечная жизнь 2.0
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1333
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 31.05.20 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Вы правы. Картинка- она и есть картинка. Разбавляет сухость повествования,позволяет интерпретировать изложенное в различных ключах,используя образовательную базу читателей.
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§ maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6857
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.05.20 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Картинка- она и есть картинка

Если она по теме - я не буду против. А эту картинку я понимаю как ответ Бутча - каша.
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* Козлов я
Вечная жизнь 2.0
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1333
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 31.05.20 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О как с вами сложно.Убрал картинку,чтобы не дразнила никого.
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§ Butch
Вечная жизнь 2.0
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 947
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 01.06.20 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Если сочтёте за флуд и удалите я пойму.
От наших бесед впрямь есть польза. Во-всяком случае для меня. Сегодня немного задумался о расположении искомого инстинкта в ДНК. В итоге надумал много чего, правда места так и не нашёл.
Но в качестве одного из выводов пришёл к тому, что концептуально сотворение мира в библии отображено верно.
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§ maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6857
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.06.20 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Делитесь всеми версиями. Это полюбому интереснее чем короно-коррупционные новости))
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Страница 28 из 28«1...262728
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