alex_60 Вокзалы, религиозные объекты, рестораны - кому и как разрешили работать с 1 июня в Костанайской области #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8440

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:48 Цитата: electro:



Я смотрю у вас логика, да вообще что то вообще отсутствует.

Разъясните что вы хотели сказать?

Или как обычно...

Весь мир борется с напастью,

А вы гадите на тех, кто на переднем фронте борьбы. Кто в первую очередь несёт ответственность за людей.