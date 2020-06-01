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| Добринцофф
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Re: Вокзалы, религиозные объекты, рестораны - кому и как...
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(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7319
Регистрация: 16.05.11
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|Отправлено: 01.06.20 - 17:11
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|Странно,кто мне объяснит,почему два месяца назад когда на весь Казахстан было 3000-4000 заражённых и 1 случай в Костанайской области,всё закрывали,выставляли блок посты,одним словом вводили жёсткий карантин.
Сегодня когда по стране 11308 случаев,из них 182 в нашей области,всё открывается, карантин постепенно снижается.
Где логика?
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