electro Простые люди делают дорогу к своему восьмиквартирному дому в Костанае #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 214

Регистрация: 01.01.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:14 о чем о многом?

Лёха, ты чё реально прикинутый?

Я говорю о властях, которым ДО ОДНОГО МЕСТА проблемы меня, тебя, улицы, города, СТРАНЫ наконец...

Неужели не понятно???

