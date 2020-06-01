NG.kz Простые люди делают дорогу к своему восьмиквартирному дому в Костанае



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 38984

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:37 Они просто не выдержали. Это проезд с улицы Дощанова, 186 во двор. Устали просить, при этом очень хочется жить по-человечески.

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