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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7441
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.05.20 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У меня, сезон - закончился.

Во, правильно Макс говорит.
" В каком смысле было?" ))
Это жеж с весны по осень растет..а с вашим климатом и того больше.. :lol:
Срочно засеять, можно даже тих тихом на соседском 8-) огороде..
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7441
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.05.20 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Днём Святой Троицы...

У православных через неделю, не вноси смуту 8-)
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19310
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.05.20 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
У православных через неделю,

А я сегодня, буду - поминать.
Что то Покойники, стали часто-
сниться.Говорят надо помянуть...
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19310
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.05.20 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Покойники,это мои Родственники,знакомые.
Которых к сожалению уже нет с нами...
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


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Сообщений: 8437
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.05.20 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Покойники,это мои


Значит будешь жить вечно.
Примета такая.

[Исправлено: alex_60, 31.05.2020 - 16:04]
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7441
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.06.20 - 05:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
;-) Драг чего не спишь?
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19310
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.06.20 - 05:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
чего не спишь?

Решил проверить. Кто у меня в деревеньке
по ночам - лазиит... :-o :oops:
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7441
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.06.20 - 05:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Кто у меня в деревеньке

Я мимоходом, на утрянку собираюсь. Спиннинг поеду на Тобол покидаю, пока жары нет, до работы.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19310
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.06.20 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Спиннинг поеду на Тобол покидаю,

Молодец, в маске, не снимал... :lol: :oops:
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7441
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.06.20 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

я есчо в очах был водолазных...
мошка-комары знаешь ли с утра ненасытные..
химоза и ультра звуковой брелок не помогают... 8-)
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19310
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.06.20 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С праздником, Товарищи!

Международным... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8437
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.20 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
С праздником, Товарищи!


ну и тебя,
с Всемирным Днем Молока.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19310
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.06.20 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
с Всемирным Днем Молока.

Алекс, я вырос - на козлинном... :lol: :oops:
Другого просто - небыло... ;-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8437
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.20 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
я вырос - на козлинном..


когда на выезд оформлялся в Германию,
про это спрашивали а анкете?
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§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1332
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 01.06.20 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
я вырос - на козлинном...

Оно и сейчас в почете
:lol:
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