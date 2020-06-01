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≡ Простые люди делают дорогу к своему восьмиквартирному дому в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Простые люди делают дорогу к своему восьмиквартирному дому в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38982
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.06.20 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они просто не выдержали. Это проезд с улицы Дощанова, 186 во двор. Устали просить, при этом очень хочется жить по-человечески.
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§ директор пляжа
Re: Простые люди делают дорогу к своему восьмиквартирному дому в...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 440
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 01.06.20 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зато переход за 180 лямов уже год строят по Гагарина..
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§ antonK
Re: Простые люди делают дорогу к своему восьмиквартирному дому в...
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 810
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 01.06.20 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главное, чтобы штраф не выписали за нарушения спокойствия земельного покрова...
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