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Страница 760 из 760«1...758759760
§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4033
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.06.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/А Илона Маска, поющего траву у дома, тоже прекрасно видели? С акцентом пел, или чисто?/



Не видел
Он там тоже человека убивает на камеру?
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8436
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.20 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
факт что в америке копы остальных за людей не считают
и доказывать не надо.
это для них обьект движения.
для стрельбы в том числе.
стоит не так , идет не так, с их точки зрения,
значит это повод шмальнуть в него из оружия и убить.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4033
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.06.20 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/За 2017 год в Соединенных Штатах сотрудники полиции во время несения службы застрелили 987 человек/



Сколько при разгоне митингов сейчас расстреляют интересно? Больше или меньше чем в Жанаузене?
А потом сколько в застенках ФБР пропадет?
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7441
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.06.20 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А Илона Маска, поющего траву у дома, тоже прекрасно видели?

Ну что поделаешь, если Лёня М. внебрачный сын Игоря Романова.8-)
Но ведь похожи.) :lol:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8436
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.20 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А Илона Маска, поющего


такое умиление.
вставили рожу в монтаже.
кроме его рожи там больше ничего, абсолютно.
какого поющего... о чеем ты..
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7441
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.06.20 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Цитата:
elektron:

Цитата:
alex_60:

Не мешайте Максу, защищать "светоч демократии " Это другое.(цы)
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7441
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.06.20 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
такое умиление.

Оригинал реально круче...
https://youtu.be/UsG8VNaDfDc
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5106
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.06.20 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
как я посчитал?

Ну давайте посчитаем ;-) 400 миллионов (хотя реально завышено) по 1000 расстрелянных в год (тоже немного завышено).
На 18 миллионов населения КЗ (завышено - усреднённое), примерно 20-ть человек в год имеют право растерзать? Не?
8-)
Моя ошибка примерно 50 вроде получится :-x

[Исправлено: elektron, 01.06.2020 - 06:57]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8436
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.20 - 11:49
Комментарий удален модератором.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7441
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.06.20 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я был в восторге

Сколько пафоса. :lol:
А ты разве не знал, что и в штатах все эти мероприятия "освещают"?
Как со словами "С нами бог" любые мероприятия начинают?
А как Илон Маск красиво пилит деньги НАСА?
Так что не надо ля-ля.
Весь капитал одним " кадилом по мазаный ". 8-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8436
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.20 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот и лето подкралось незаметно.
в пылу борьбы, или точнее войны ,пришло неожиданно.
внезапно.
всех с летом!.
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