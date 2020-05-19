Обликоморале Коронавирус #361





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7440

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 05:47 Цитата: Kairat stayer:

лапшу народу навешали пропагандисты

Это ты у нас пропагандист, только хлипенький какой-то. Вся твоя пропаганда со временем так и остаётся пропагандой и ничем более..

А для тех, до кого не доходит, повторюсь ещё раз. Хватит здесь устраивать политическую трибуну.

Открывай, Кайрат, свою ветку и там славь своих небожителей. Может кто из американских кураторов тебя заметит и какую копейку начнёт подбрасывать.