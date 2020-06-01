alex_60 Флуд и оффтопик (часть 4) #11387





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8434

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:41 факт что в америке копы остальных за людей не считают

и доказывать не надо.

это для них обьект движения.

для стрельбы в том числе.

стоит не так , идет не так, с их точки зрения,

значит это повод шмальнуть в него из оружия и убить.