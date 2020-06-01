Цитата: abaika95:

Тоесть смерть от сердечного приступа которую можно и опровергнуть или доказать стоит у вас в одном ряду с зафиксированным убийством человека полицейским на камеру?

Сами понимаете что говорите? Полицейский знал о сьемке. Он мог вывезти и убить потихому, если бы хотел именно убить. Камера как раз доказывает превышение полномочий и непредумышленное. А в случае с Агадилом записей не было, потому что цель была четкая. А без видео можно что угодно состряпать. Хотя видео должно же быть там где его держали, цифровизация же. И где оно?