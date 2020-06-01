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Страница 759 из 759«1...757758759
* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6854
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.06.20 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А как же баке маке? Не договорился?

Я бы точно не договорился, не знаю ни одного, ни другого. А вот бабло на ура идет.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4030
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.06.20 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Этот бугай вместе с этим же полицейским 17 лет бар охраняли/





Как это влияет на то что его убили?
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4030
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.06.20 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/. А вот бабло на ура идет/




Бабло везде на ура идёт,так о чем мы?
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6854
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.06.20 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Как это влияет на то что его убили?

Цитата:
elektron: Дулат был активистом

А это как влияет?
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6854
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.06.20 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Бабло везде на ура идёт,так о чем мы?

Не везде. Попробуйте предложите взятку нашему копу. Потом раскажете, как все прошло.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4030
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.06.20 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/А это как влияет?/


Тоесть смерть от сердечного приступа которую можно и опровергнуть или доказать стоит у вас в одном ряду с зафиксированным убийством человека полицейским на камеру?
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4030
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.06.20 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Попробуйте предложите взятку нашему копу. Потом раскажете, как все прошло./



Не хочу
Мы прекрасно видели сами что у вас там на западе копы убивают людей как собак
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5104
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.06.20 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А это как влияет?

А при чём тут можно сказать единичный случай в КЗ и убийство бывшего коллеги в США?
Полиция США при необходимости ещё не так жилище штурмует.
И вообще не заморачивается на право неприкосновенности частной собственности в принципе.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6854
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.06.20 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Тоесть смерть от сердечного приступа которую можно и опровергнуть или доказать стоит у вас в одном ряду с зафиксированным убийством человека полицейским на камеру?

Сами понимаете что говорите? Полицейский знал о сьемке. Он мог вывезти и убить потихому, если бы хотел именно убить. Камера как раз доказывает превышение полномочий и непредумышленное. А в случае с Агадилом записей не было, потому что цель была четкая. А без видео можно что угодно состряпать. Хотя видео должно же быть там где его держали, цифровизация же. И где оно?
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6854
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.06.20 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Мы прекрасно видели сами что у вас там на западе

А Илона Маска, поющего траву у дома, тоже прекрасно видели? С акцентом пел, или чисто?
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6854
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.06.20 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А при чём тут можно сказать единичный случай в КЗ и убийство бывшего коллеги в США?

Так он единичный на 18 миллионов. На 400 миллионов было бы 20 случаев. Обьяснить, как я посчитал?
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5104
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.06.20 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Обьяснить, как я посчитал?

Ой бай, обидки пошли походу? :-P
Не спасибо не надо, объясните лучше сей факт:
//По данным американской газеты Washington Post, число людей, гибнущих в США от рук полицейских, в два раза выше официальных оценок.//
https://www.bbc.com/russian/international/2015/05/150531_us_police_shootings_data
В КЗ от коронавируса меньше мрёт
8-) :lol:
ПС: да эта статья 2015-го года. Но ситуация, только ухудшается.

[Исправлено: elektron, 01.06.2020 - 06:35]
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8431
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.20 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
работа на форуме кипит.
кто главный ночной и дневной труженик
видно с полоборота.
видать делать больше нечего.
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