abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #11358





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4021

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:16 Цитата-/Полицейский имеет право попросить вас выйти из машины, даже если вы просто повысили голос. А вы обязаны выйти. Если агрессия повышается - то полицейский имеет право приказать лечь на землю. А вот у вас нет права отказаться. Вы обязаны лечь/









История из будней нацистского лагеря про охрану СС и заключённых,просто замени слова полийцейский на охранника на вышке а машину на барак и всё встаёт на свои места