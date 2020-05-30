Цитата: Местный:

Я верю елбасы, поэтому не может быть, что бы за его спиной провернули такое.



Ну как тут не вспомнить:

Я верю всем властям земным

В их совесть, ум и честь...



Почему "за его спиной"? Сколько, интересно, миллиардов лично СЕМЬЕ принадлежит?