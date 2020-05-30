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≡ 140 миллиардов долларов вывели из Казахстана в офшоры - депутат		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
140 миллиардов долларов вывели из Казахстана в офшоры - депутат
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38979
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.05.20 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За последние пять лет в связи с выводом капитала за рубеж было заведено 238 уголовных дел, но ни одно расследование не позволило вернуть деньги, заявила сенатор Ольга Перепечина.
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§ таноми52
Re: 140 миллиардов долларов вывели из Казахстана в офшоры -...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1791
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 31.05.20 - 00:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Местный:
Я верю елбасы, поэтому не может быть, что бы за его спиной провернули такое.


Ну как тут не вспомнить:
Я верю всем властям земным
В их совесть, ум и честь...:lol:

Почему "за его спиной"? Сколько, интересно, миллиардов лично СЕМЬЕ принадлежит?
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§ Медный
Re: 140 миллиардов долларов вывели из Казахстана в офшоры -...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2715
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 31.05.20 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
''Код:
'.base64_decode(''.base64_encode(stripslashes('"Действующая система противодействия незаконному выводу капитала несовершенна.')).'').'
''
Это вообще-то называется "не работает"
Аналогия: лампочка призвана светить, если она не светит - она не работает
Цель закона регулировать, если он не регулирует - то он не работает
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§ peshexod
Re: 140 миллиардов долларов вывели из Казахстана в офшоры -...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3521
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 01.06.20 - 08:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если деньги заработал и заплатил налоги, они твои.
Если деньги украдены, их при желании можно вернуть, а вора посадить.
Ключевое при желании.
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