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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8430
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.20 - 08:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну наконец то нашли виновных в беспорядках в америке.
хотя я об этом знал с первых дней их начала.
ну конечно, Россия виновата.
через социальные сети склонила наивных американцев
идти все крушить, поджигать,требовать наказать виновных.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8430
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.20 - 08:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
первая кровь на МКС.
американский астронавт разбил лоб
при переходе на станцию.
говорят не было надписи,
осторожно, впереди ступенька.
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