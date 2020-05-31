Обликоморале Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #4006





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7433

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:55 Цитата: drakon:

У меня, сезон - закончился.

Во, правильно Макс говорит.

" В каком смысле было?" ))

Это жеж с весны по осень растет..а с вашим климатом и того больше..

Срочно засеять, можно даже тих тихом на соседском огороде..