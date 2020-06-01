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Страница 757 из 757«1...755756757
§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6841
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.06.20 - 02:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Это ещё с какого перепуга? Подошёл в окошко постучал, разговор завёл

Полицейский имеет право попросить вас выйти из машины, даже если вы просто повысили голос. А вы обязаны выйти. Если агрессия повышается - то полицейский имеет право приказать лечь на землю. А вот у вас нет права отказаться. Вы обязаны лечь. Закон такой. Спорить будете позже. В суде.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6841
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.06.20 - 02:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Так сложились обстоятельства.

Смиритесь
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6841
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.06.20 - 02:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну так я и сказал тоже самое,

Не совсем.Цитата:
elektron:
Да в конкретном случае, может было бы и лучше

Вот что вы сказали про второй случай. Но не скажете это про первый случай. В чем разница?
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5101
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.06.20 - 02:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Полицейский имеет право попросить вас выйти из машины

Вот именно право и не больше. Всё остальное, если есть на то основания.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5101
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.06.20 - 02:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Смиритесь

с чем?
Я не понял? ты на стороне того полицейского? и против протестов? Да я тоже против протестов, перерастающих в вандализм.
Но действия полицейского осуждаю.
Что скажешь?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6841
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.06.20 - 02:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Подошёл в окошко постучал, разговор завёл.

Полицейский знал убитого, они вместе работали в охране. Видимо разоваривать было уже не о чем
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5101
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.06.20 - 02:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А вот у вас нет права отказаться. Вы обязаны лечь. Закон такой. Спорить будете позже. В суде.

Да слава богу живу в другой стране, где такого безобразия нет :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6841
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.06.20 - 02:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Что скажешь?

Я против протестов. Против того что разыгрывают расистскую карту. Я за то, чтобы полицейский предстал перед судом, чтобы учли все обстоятельства, и если полицейскому дадут минималку за непредумышленное - значит так и есть. Если докажут расизм, в чем я сильно сомневаюсь - то пусть наказывают максимально строго.

[Исправлено: maxsaf, 01.06.2020 - 02:29]
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6841
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.06.20 - 02:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да слава богу живу в другой стране, где такого безобразия нет

У вас это может считаться безобразием, а в Америке - законом. Я еще раз спрошу - вы предлагаете какой-то закон поменять, или так, бла бла?
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5101
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.06.20 - 02:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я еще раз спрошу

А я за закон речи и не вёл. Моральное поведение полицейских, было изначально моей темой.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5101
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.06.20 - 02:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron: На мой взгляд законы тут не причём.

пост 11311 8-)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6841
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.06.20 - 02:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Моральное поведение полицейских, было изначально моей темой.

Так полицейский нарушил закон или норму морали?
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7433
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.06.20 - 04:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Он нарушил и закон и нормы морали. " Но ЭТО ДРУГОЕ". Ога
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7433
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.06.20 - 05:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Пожалуйста

:lol:
РН "Союз" с 28 ноября 1966 года... 865 стартов.
ТГК "Прогресс" с 20 января 1978 года... 166 стартов.
РН "Протон" с 16 июля 1965 года ... 423 стартов
Falcon 9 ГПО: 5.5 тонн - цена запуска 290,6 млн $
Протон ГПО: 7.1 тонн - цена запуска 65-70 млн $
Цитата:
maxsaf:
Без слез на роскосмос уже не взглянешь

см.выше снгфоб...Цитата:
maxsaf:
Маск красавчег!

Вот честно. Взлетел и взлетел. Я спокойно отношусь к Маску - нормальный мужик, с ЧЮ, нормально так разводит на бабосы государство пиндоское. Пусть летает. НО. Читаю сейчас - сколько ненависти к нашей космической отрасли - К НАШЕЙ! Это просто здипец! И раболепие зашкаливает.
Цитата:
maxsaf:
Попы ракету побрызгают - а она падает.

Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
ЭТО ДРУГОЕ 8-)

[Исправлено: Обликоморале, 01.06.2020 - 05:14]
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