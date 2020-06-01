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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6837
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.06.20 - 02:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Это ещё с какого перепуга? Подошёл в окошко постучал, разговор завёл

Полицейский имеет право попросить вас выйти из машины, даже если вы просто повысили голос. А вы обязаны выйти. Если агрессия повышается - то полицейский имеет право приказать лечь на землю. А вот у вас нет права отказаться. Вы обязаны лечь. Закон такой. Спорить будете позже. В суде.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6837
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.06.20 - 02:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Так сложились обстоятельства.

Смиритесь
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6837
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.06.20 - 02:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну так я и сказал тоже самое,

Не совсем.Цитата:
elektron:
Да в конкретном случае, может было бы и лучше

Вот что вы сказали про второй случай. Но не скажете это про первый случай. В чем разница?
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