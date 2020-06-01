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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6837
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.06.20 - 01:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да Макс не в обиду, но по новостям показывали, как и в других городах и белокожие поддержку оказывают. Протестами.

Потому что этот конкретный случай раскрутили СМИ. Иначе в день по 10 протестов должно быть.
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5096
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.06.20 - 01:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Потому что этот конкретный случай раскрутили СМИ. Иначе в день по 10 протестов должно быть.

А что тут раскручивать? Убит полицейским, очередной невинный гражданин, по цветовому признаку. Очевидно же. Тут и раскручивать ничего не нужно. И поддержку от другого цвета кожи можно принять как адекватной. Народ тоже всё это видит.

[Исправлено: elektron, 31.05.2020 - 20:32]
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6837
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.06.20 - 01:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Вот именно подозреваемый, у него даже оружия не было

В Америке любой подозреваемый считается вооруженным, если обыском не доказано обратное. Там же свободное ношение, полицейские рискуют намного больше, по 150 человек в год гибнет. А хотите узнать, от чьих рук, цвет рук? В Америке проживает 13% чернокожих. Но среди общего числа убийц - чернокожих не 13%, а 50%. Вам это ни о чем не говорит?
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5096
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.06.20 - 01:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
В Америке любой подозреваемый считается вооруженным,

Во первых спорное утверждение.
Во вторых прекрати уже чушь нести.
Человек, однозначно без оружия умер под коленкой полицая.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6837
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.06.20 - 01:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Убит полицейским, очередной невинный гражданин, по цветовому признаку. Очевидно же

Он не невинный, он подозреваемый. Невиновный он перед законом, пока не доказана вина. Но полицейские приехали на вызов, для них он подозреваемый. И да, он убит по неосторожности, из-за чрезмерного применения силы, плюс проблемы со здоровьем, мешающие задержанию прохожие, совокупность обстоятельств. Но наличие расизма там не доказано. И для меня это не очевидно.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6837
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.06.20 - 01:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Человек, однозначно без оружия умер под коленкой полицая.

А недавно пьяный дебошир убил полицейского, на нг было. А лучше бы полицейский коленкой задушил того гада. И расизм тут ни при чем.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6837
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.06.20 - 01:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Во вторых прекрати уже чушь нести.

А по мне так вы несете чушь. Дождемся окончания расследования и узнаем, какой срок получит полицейский, и будет ли доказан расизм
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5096
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.06.20 - 01:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Но наличие расизма там не доказано.

Да конечно, но есть вопросы? Почему было нельзя надеть наручники. Хотя я вообще не понимаю, как можно атаковать вот так просто человека сидящего в машине, да ещё и со смертельным исходом. Который по сути не в чём не виноват? Только потому, что он подходит под словесное описание? Что трудно просто подойти и поговорит? он же ничего не делал, просто сидел в машине.
А наличие расизма, так это же не я, народ США поддержку проводит. 8-)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6837
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.06.20 - 01:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кандидат в президенты Байден сказал: "акт протеста никогда не должен затмевать его причину". В данном случае протест уже многократно затмил причину.
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5096
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.06.20 - 01:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А недавно пьяный дебошир убил полицейского, на нг было. А лучше бы полицейский коленкой задушил того гада. И расизм тут ни при чем.

Да в конкретном случае, может было бы и лучше. Но есть как есть. Работа у них такая.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6837
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.06.20 - 01:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Почему было нельзя надеть наручники

Вы уверены, что наручники не были надеты?
Цитата:
elektron:
как можно атаковать вот так просто человека сидящего в машине

Неповиновение. Сказали выйти и лечь -обязан выйти и лечь. Оспорить позже, в суде. У нас если полиция остановит - сидишь руки на руле. Дверь нельзя открыть, выйти нельзя. Выйдешь если прикажут. Только так будет порядок.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6837
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.06.20 - 01:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да в конкретном случае, может было бы и лучше. Но есть как есть. Работа у них такая.

Если бы в вашем случае в Америке погиб полицейский, а не подозреваемый - я бы сказал то же самое. А вы?
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5096
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.06.20 - 01:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Кандидат в президенты Байден сказал: "акт протеста никогда не должен затмевать его причину".

Ну смысловая нагрузка этого поста не принадлежит Байдену.
И всем известно, что любой подобный протест, может перерасти в бесконтрольный, что они и сделали на или в Украине. 8-)
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5096
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.06.20 - 02:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вы уверены, что наручники не были надеты?

Если они были, то это только усугубляет действия полицая.Цитата:
maxsaf:
Неповиновение. Сказали выйти и лечь -обязан выйти и лечь.

Это ещё с какого перепуга? Подошёл в окошко постучал, разговор завёл. Я же не в кампусе же, а в свободной стране :-x
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5096
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.06.20 - 02:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Если бы в вашем случае в Америке погиб полицейский

Ну так я и сказал тоже самое, только это не мой случай. Так сложились обстоятельства.
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