Цитата: maxsaf:

Но наличие расизма там не доказано.

Да конечно, но есть вопросы? Почему было нельзя надеть наручники. Хотя я вообще не понимаю, как можно атаковать вот так просто человека сидящего в машине, да ещё и со смертельным исходом. Который по сути не в чём не виноват? Только потому, что он подходит под словесное описание? Что трудно просто подойти и поговорит? он же ничего не делал, просто сидел в машине.

А наличие расизма, так это же не я, народ США поддержку проводит.