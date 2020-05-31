/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 755 из 755«1...753754755
§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5086
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.05.20 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
населением в 400 миллионов хоть какие законы делай - несчастные случаи будут.

На мой взгляд законы тут не причём.
Профайл

* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6822
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.05.20 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
На мой взгляд законы тут не причём.

Ну тогда что при чем? Нужно что-то менять, или лучше оставить все как есть?
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5086
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.05.20 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну тогда что при чем?

Ну очевидно же, поведение полиции. Причём не в первый раз уже.
Откуда только в такой демократичной самой стране, такие настрои? :-x
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5086
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.05.20 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только что по новостям показали, как полицейский джип в толпу протестующих въехал.
Что спровоцировало очередную волну гнева.
Профайл

* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6822
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.05.20 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну очевидно же, поведение полиции. Причём не в первый раз уже.

В Америке, или вообще полиции в мире?
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5086
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.05.20 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
В Америке, или вообще полиции в мире?

Да про США речь вроде.
Цитата:
elektron: о человека вот нет, не в чём невиновного. Полицай коленкой задушил. Хотя просто наручники одеть можно было. Да и вообще за что? Только потому что подходил по словесному описанию. Мда
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5086
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.05.20 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно и про Гуантанамо поговорить, самое демократичное содержание заключённых.
Единственная страна в мире, себе подобное позволяющая. 8-)
Профайл

* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6822
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.06.20 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да про США речь вроде

А че, в других странах с этим совсем все хорошо? Про Дулата Агадила напомнить?
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 755 из 755«1...753754755
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 8
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 58
Пользователей: 1
Всего: 59

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 37 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 63.33 Ko -
^ Наверх