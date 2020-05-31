Цитата: maxsaf:

В Америке, или вообще полиции в мире?

Да про США речь вроде.

Цитата: elektron: о человека вот нет, не в чём невиновного. Полицай коленкой задушил. Хотя просто наручники одеть можно было. Да и вообще за что? Только потому что подходил по словесному описанию. Мда