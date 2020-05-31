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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8428
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.05.20 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Удивил. Ролик создан две недели назад,
Монтажем.
Наложение лиц.
Всё уже расписано описано.
Просто сегодня его везде с утра показывать
По всем меседжерам.
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4744
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 31.05.20 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мдя,Масюнька облажался сегодня с голосовалкой. :lol: :lol: :lol:
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1922
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.05.20 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Так они до сих пор российские ракетные двигатели закупают, даже прям удивляюсь, как они до луны вообще долететь то могли, да ещё и вернуться.


Вы за эти двигатели неоднократно говорите, по ссылке поста за № 11282 отмечают за это, да закупали, потому что могли их предоставить Северной Корее и Ирану, для использования в ядерных программах. Иран до сих пор разработками занимается, США и Израиль следят за ними, когда выйдут на финишную прямую примут меры.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5081
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.05.20 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Да И.Маска в поле зрения не было, наверное издалека наблюдал. При запуске в специальной площадке Трамп, Пенс и какая-то баба стояли довольные и хлопали.

Ну так прикольно же смотреть, как деньги налогоплательщиков сгорают 8-)
Да миллиончики на счёт личный в то же время текут.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5081
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.05.20 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
там всё будет нормально, восторжествует правосудие, демократия понимаешь ли. Протестующие скандируют “нет справедливости, нет мира “

Ну да, там то это да, а в КЗ с пустым ватманом незззяяя. ;-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8428
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.05.20 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
как они до луны вообще долететь то могли, да ещё и вернуться


Ну там кино же, уже Доказано.
Есть фото с астронавтами на "луне" типа.
Более ракурсное, там фотографы со штативами, снимают.

[Исправлено: alex_60, 31.05.2020 - 22:14]
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5081
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.05.20 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Вы за эти двигатели неоднократно говорите,

И буду говорить. Лично я да сих пор этой финишной прямой не вижу 8-)
С луной вообще не понятки…. :-x
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5081
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.05.20 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
да закупали, потому что могли их предоставить Северной Корее и Ирану, для использования в ядерных программах

Ирану? для использования в ядерных программах? :-x
А как же санкции по атому против Ирана?
Вы бы хоть немного свою инфу сортировали бы 8-)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6818
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.05.20 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Удивил. Ролик создан две недели назад, Монтажем. Наложение лиц.

Да это то и не оспаривается. Оспаривается право петь эту песню. Американцы отняли это право.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1922
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.05.20 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну да, там то это да, а в КЗ с пустым ватманом незззяяя.


По ссылке пост за №12064, почти два года тому назад отмечал, цитирую:

Кайрат стайер: Пусть сообщить когда решение Суда вступит в законную силу, в демократической стране, без проблем можно собрать информацию по 160 000 тысячам студентов, да и судебные органы примут справедливые решения. В стремящихся к демократическим преобразованиям странах, на мой взгляд трудновыполнимая миссия собрать и обобщит аналогичные данные, будут наверняка отвечать, что касается престижа учебного заведения и.т.д. или необходимую информацию представят не в полном объёме.

Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=29403&viewmode=flat&sortorder=0&start=12060
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1922
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.05.20 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А как же санкции по атому против Ирана?


Санкции наложены, не только по ядерным программам, также по добыче нефти и.т.д. когда их это останавливало? Информации достаточно, разрабатывают в секретных лабораториях, придёт время примут меры. США и Израиль не допустят чтобы у них ядерное оружие появилось.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5081
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.05.20 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
да и судебные органы примут справедливые решения.

Конечно примут и разберутся. Но человека вот нет, не в чём невиновного. Полицай коленкой задушил. Хотя просто наручники одеть можно было. Да и вообще за что? Только потому что подходил по словесному описанию. :-x Мда человека нет, но конечно
Цитата:
Kairat stayer:
в демократической стране,

Цитата:
Kairat stayer:
судебные органы примут справедливые решения.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1922
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.05.20 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:


Выше-же отметил, виновен полицейский накажут.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5081
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.05.20 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Санкции наложены, не только по ядерным программам, также по добыче нефти и.т.д.

Ну да только вот действительно
Цитата:
Kairat stayer:
когда их это останавливало?

благородные не разу не двуличные и всё равно самыме самые демократичные... :lol: 8-)
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