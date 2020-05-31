Цитата: elektron:

Так они до сих пор российские ракетные двигатели закупают, даже прям удивляюсь, как они до луны вообще долететь то могли, да ещё и вернуться.



Вы за эти двигатели неоднократно говорите, по ссылке поста за № 11282 отмечают за это, да закупали, потому что могли их предоставить Северной Корее и Ирану, для использования в ядерных программах. Иран до сих пор разработками занимается, США и Израиль следят за ними, когда выйдут на финишную прямую примут меры.