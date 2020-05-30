Butch Флуд и оффтопик (часть 4) #11279





(Полноправные пользователи) Сообщений: 946

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:03 Цитата: alex_60:



Хотите, можете напомнить, если Вам это доставит какое-либо моральное или интеллектуальное наслаждение. Я лично помню что я сказал. И даже более того, перед тем как сказать сначала обдумал текст, возможную реакцию потенциальных реципиентов учитывая особенности ну и так далее. И даже отдельным пунктом факт что Алекс_60 будет не в состоянии запомнить что это был одноклассник которого я не могу назвать другом, а также что у меня в принципе нет друзей.

Но Вы здесь не один, и как Вы сказали, из маргиналов?? форум состоит не на 100%. Во-вторых в целом аудитория возможно не заканчивается на непосредственно участниках форума.

На форуме я занят тем же что и Вы высказываю своё видение какого либо вопроса или проблемы. Правда без выплескивания каждого слова посетившего бренную головушку на страницы со скорость большей чем эти слова складываются в достаточно связный, хоть мало-мальски законченный текст. В этом Вас мне не превзойти.

Ещё что-то пояснить?