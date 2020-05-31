Цитата: maxsaf:

Где в таком случае в ДНК прописан инстинкт самосохранения

Его там нет в том виде, в каком Вы по-видимому его ожидаете обнаружить. ДНК кодирует в конечном итоге вещества из которых состоит организм. Соответственно "инстинкт самосохранения" - есть такое сочетание соответствующих веществ и такое их взаимодействие которое приводит к поведению организма как целой единицы описываемому абстрактным термином "инстинкт самосохранения". Никакой метафизики и эзотерики в мозге и в организме вообще, нет.