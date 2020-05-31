Тот самый Re: Жители деревни Енбек не дождались от властей детской... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 739

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:02 Цитата: Финансирования нет на детскую площадку

Цитата: yudjin: у властей ономастический зуд



Ага, а на переименование деньги нашлись. Это ж всем документы поменяли, включая организации и таблички. Несколько миллионов наверное.



В Нурсултан надо было переименовываться, может уже и аэропорт бы свой был.