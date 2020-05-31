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≡ Жители деревни Енбек не дождались от властей детской площадки и сделали ее сами		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Жители деревни Енбек не дождались от властей детской площадки и сделали ее сами
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38979
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.05.20 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В деревне Енбек (Давыденовка) жители села все просили акимат Александровского сельского округа о детской площадке, но не первый год слышали отказ. Нам говорили:"Финансирования нет на детскую площадку".
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§ abaika95
Re: Жители деревни Енбек не дождались от властей детской...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4018
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.05.20 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первая травма ребенка и родители побегут в акимат,ЧС,полицию с заявлением почему не уследили за травмоопасностью объекта?)
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§ elektron
Re: Жители деревни Енбек не дождались от властей детской...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5074
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.05.20 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

А что лучше ждать каши манной-небесной? И потом бежать жаловаться? :lol:
Молодцы! Скромно и практично. Радоваться нужно. ;-)
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* yudjin
Re: Жители деревни Енбек не дождались от властей детской...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6639
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 31.05.20 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Жители деревни Енбек не дождались от властей

Ну прально, у властей ономастический зуд..им не спалось пока исконное название Давыденовка не будет стёрто с карты... наверное и горы златые обещали жителям, а бабло на переименование и ушло... и название то како... Енбек - ТРУД... а трудится чиновники на благо людей, видимо не могут.
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§ Тот самый
Re: Жители деревни Енбек не дождались от властей детской...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 739
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 31.05.20 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Финансирования нет на детскую площадку

Цитата:
yudjin: у властей ономастический зуд


Ага, а на переименование деньги нашлись. Это ж всем документы поменяли, включая организации и таблички. Несколько миллионов наверное.

В Нурсултан надо было переименовываться, может уже и аэропорт бы свой был.
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§ Victor Yang
Re: Жители деревни Енбек не дождались от властей детской...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12727
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 31.05.20 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Снесут это дендрофекальное строительство. Хотя, всё зависит от того кто собственник земли на которой стоит эта площадка. Потом же, действительно, виновных не найдёшь, в случае чего.
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* Butch
Жители деревни Енбек не дождались от властей детской площадки и сделали ее сами
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 946
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 31.05.20 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Первая травма ребенка и родители побегут в акимат,ЧС

Да уж! Совсем скатились в УГ. Прежде, получишь травму, дома звездов получишь за полученную травму, а будешь ныть ещё и за это получишь. :lol:
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