Козлов я Наш город #51





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1327

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:50 Цитата: elektron:

Может ухаживать правильно и давать деревьям разрастись

Вот интересная ситуэйшн. Такое чувство,что руководство города и области хотят вернуть город к его истокам. В смысле началу его развития и роста. Ведь раньше,в царской империи,практически все города и деревни были без зеленых насаждений.Не было деревьев, не было травы, цветов на улицах. И это все было в порядке вещей.



Объяснялось это просто.Практически все держали свое подворье,хозяйство.Траву и цветы тут-же съедали коровы,овцы, птица.Деревья спиливались на бревна или дрова.Поэтому в селах и городках было пусто.

У нас сейчас все без своего хозяйства, но мы уверенно идем такому запустению, как раньше.

