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§ drakon
Наш город
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19305
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.05.20 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
а в Костанае падают

Вот он, Чинар, которому более 450 лет.

Стоит себе, ветки сногда с него
падают. Но парковка под ним,не
бывает - пустой... :lol: ;-)
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§ Обликоморале
Наш город
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7430
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.05.20 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Такое, даже в пьяном бреду не насочинять. Посылку получил из ЧУ?
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§ Обликоморале
Наш город
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7430
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.05.20 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот он, Чинар

Говорят, есть легенда, что под его кроной Пётр Первый отдыхал. Когда в Германию приезжал. :lol:
Дракон, запили там табличку. - "Так мол и так. Ну и типа, мы тут были." 8-)
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§ alex_60
Наш город
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8421
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.05.20 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Чинар, которому более 450 лет.

Это платан вероятнее.
Да и молодой ещё, до 2000 лет растут
Чинар (Восточный платан) на Кавказе, Крыму. Средней Азии.
Или табличка висит Чинар. Ты вроде говорил про это
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§ drakon
Наш город
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19305
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.05.20 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Это платан вероятнее.

Чинар, по табличке - смотрел.
И перевёл. Получается Чинар... :lol: :oops:
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§ Козлов я
Наш город
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1326
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 31.05.20 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Может ухаживать правильно и давать деревьям разрастись

Вот интересная ситуэйшн. Такое чувство,что руководство города и области хотят вернуть город к его истокам. В смысле началу его развития и роста. Ведь раньше,в царской империи,практически все города и деревни были без зеленых насаждений.Не было деревьев, не было травы, цветов на улицах. И это все было в порядке вещей.

Объяснялось это просто.Практически все держали свое подворье,хозяйство.Траву и цветы тут-же съедали коровы,овцы, птица.Деревья спиливались на бревна или дрова.Поэтому в селах и городках было пусто.
У нас сейчас все без своего хозяйства, но мы уверенно идем такому запустению, как раньше.
:-x
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§ elektron
Наш город
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5073
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.05.20 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Эксперименты типа по поиску дна?
А ведь если грубо посчитать, за менее чем 30-ть лет после окончания войны и разрухи,
город превратился в цветущий областной центр. А тут за более чем 30-ть лет независимости,
без войны, разрухи, голода. Опять превращают в пустыню.
Наверное кому-то всё же тоже, как и тогда
Цитата:
Козлов я:
Деревья спиливались на бревна или дрова

8-)
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§ drakon
Наш город
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19305
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.05.20 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Это платан вероятнее.

Да, платан. В переводе Чинар...
:lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 31.05.2020 - 17:08]
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§ yudjin
Наш город
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6640
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 31.05.20 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Представляю Юджин в ЖКХ)

да ты тот еще извращенец-подлизайло...
еще ни кто никуда не собрался в принципе, а ты уже ссышь кипятком лишь бы г...ом вымазать...
ты же чище от этого не станешь, то, что обгадишь меня...
не дрыщи, за умного сойдёшь... ;-)
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