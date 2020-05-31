yudjin Re: Жители деревни Енбек не дождались от властей детской... #3





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6640

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 17:27 Цитата: Жители деревни Енбек не дождались от властей

Ну прально, у властей ономастический зуд..им не спалось пока исконное название Давыденовка не будет стёрто с карты... наверное и горы златые обещали жителям, а бабло на переименование и ушло... и название то како... Енбек - ТРУД... а трудится чиновники на благо людей, видимо не могут.