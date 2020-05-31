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§ drakon
Наш город
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19303
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.05.20 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
а в Костанае падают

Вот он, Чинар, которому более 450 лет.

Стоит себе, ветки сногда с него
падают. Но парковка под ним,не
бывает - пустой... :lol: ;-)
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§ Обликоморале
Наш город
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7430
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.05.20 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Такое, даже в пьяном бреду не насочинять. Посылку получил из ЧУ?
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§ Обликоморале
Наш город
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7430
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.05.20 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот он, Чинар

Говорят, есть легенда, что под его кроной Пётр Первый отдыхал. Когда в Германию приезжал. :lol:
Дракон, запили там табличку. - "Так мол и так. Ну и типа, мы тут были." 8-)
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