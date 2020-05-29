abaika95 Наш город #43





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4018

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:42 Представляю Юджин в ЖКХ)

деревья не кронируют,ветки падают на машины



Инициировал посадку новых деревьев,но они зазохли потомучто работягам пофиг они в это время цветочки во дворах высаживают



Запустил на дачи больше рейсов,дачники довольны но в городе рейсов стало меньше)



Страничка в Инстаграм ЖКХ пестрит новостями как всё хорошо при Юджине а любой коммент подвергающий сомнению полезность его действий подвергается травле путем его статей в НГ)



Начал починку убитых дорог

Поставщики подали в суд на него и выйграли т.к. госзакуп провел неправильно и выйграли подходящие по всем параметрам фирмы но по сумме дороже)



Итог Юджин едет в колонию)