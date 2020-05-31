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§ NG.kz
Жители деревни Енбек не дождались от властей детской площадки и сделали ее сами
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38979
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.05.20 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В деревне Енбек (Давыденовка) жители села все просили акимат Александровского сельского округа о детской площадке, но не первый год слышали отказ. Нам говорили:"Финансирования нет на детскую площадку".
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§ abaika95
Re: Жители деревни Енбек не дождались от властей детской...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4018
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.05.20 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первая травма ребенка и родители побегут в акимат,ЧС,полицию с заявлением почему не уследили за травмоопасностью объекта?)
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§ elektron
Re: Жители деревни Енбек не дождались от властей детской...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5072
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.05.20 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

А что лучше ждать каши манной-небесной? И потом бежать жаловаться? :lol:
Молодцы! Скромно и практично. Радоваться нужно. ;-)
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