Vit Наш город #39





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9480

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:36 Цитата: yudjin: Не слушай не кого. Мути. Пришёл. Украл лямов 100. Заплатил 10 штрафа. . Посидел в колонии год тихо, только не надо там деревья садить и полевать цветы. Просто тихо кашу кушай год и все. Выпустят. Покупаешь на 90 лямов остаток, ресторан в Москве. И все. Потом пишеш на форуме красивые слова, мол я боролся и старался но меня посадили в тюрьму.)