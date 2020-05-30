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≡ "Двигаться много, есть мало, не унывать" - Главный секрет активного долголетия 86-летней жительницы Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Двигаться много, есть мало, не унывать" - Главный секрет активного долголетия 86-летней жительницы Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38978
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.05.20 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждое утро Александра Никулина пробегает 2 километра и делает гимнастику. Достать ладонями пол в наклоне даже не каждый человек среднего возраста сможет. А для нее – это не проблема. «Я – бабушка не с лавочки», - любит приговаривать она.
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§ Butch
Re: "Двигаться много, есть мало, не унывать" - Главный...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 943
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 30.05.20 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая статья - добрая, позитивная. Но...единственный "секрет" активного долголетия - удачная генетика.
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§ Vit
Re: "Двигаться много, есть мало, не унывать" - Главный...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9480
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.05.20 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Утро. Спит зятек. Будит бабуля, побежали 2 км. Ну фиг с ним побежали. Прибежал домой. Бабуля начала песни петь. Потом стихи читать. Вечер. Опять надо бежать 2 км.
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§ сайлау курманов
Re: "Двигаться много, есть мало, не унывать" - Главный...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3802
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 30.05.20 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тетка моей жены умерла в возрасте 102 года и то не своей смертью, она упала со строительных лесов, когда внук один из первых в своей деревне строил коттедж и облицовывал силикатным кирпичном. Старая знала , что на второй этаж лестницу ещё не построили и решила непременно посмотреть округу с высоты
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§ Тот самый
Re: "Двигаться много, есть мало, не унывать" - Главный...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 738
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 31.05.20 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец! Отличный пример для всех
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