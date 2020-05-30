сайлау курманов Re: "Двигаться много, есть мало, не унывать" - Главный... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3802

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:24 Тетка моей жены умерла в возрасте 102 года и то не своей смертью, она упала со строительных лесов, когда внук один из первых в своей деревне строил коттедж и облицовывал силикатным кирпичном. Старая знала , что на второй этаж лестницу ещё не построили и решила непременно посмотреть округу с высоты