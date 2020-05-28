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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1324
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 28.05.20 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
на юриста хотел значит..
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19298
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.05.20 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это моя, небольшая грядочка.

Лук, чеснок, картофель... :lol: :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19298
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.05.20 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот это я буду кушать в обед.

Думаю,что грядки - надолго,хватит... :lol: ;-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8419
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.05.20 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Лук, чеснок, картофель.


Продавай соседям.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19298
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.05.20 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Продавай соседям.

Нет, не буду. Если не - съем,
то - понадкусываю... :lol: :oops: :-P

[Исправлено: drakon, 29.05.2020 - 16:36]
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19298
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.05.20 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новые данные по Короновирусу.За неделю.

По нашему Крайсу, району.
Заболело - 1 человек.
Вылечилось - 20 человек
Умерло - 0 человек... :lol: :oops:
Всем здоровья желаю... :lol:
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7425
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.05.20 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Шикарный огород :lol:
Но почему нет щавеля и редиски?
Без них не полный натюрморт.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8419
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.05.20 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракон похоже вернулся с пяти километровой пробежки.
Утренней.судя по времени.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19298
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.05.20 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Но почему нет щавеля и редиски?

У меня, сезон - закончился.

Суп из щавеля это - круто было... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8419
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.05.20 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
меня, сезон - закончился.


У тебя посадки мнолетники похоже, ты по осени их не выкапываешь.
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* maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6811
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.05.20 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Суп из щавеля это - круто было...

В каком смысле было? У меня полная грядка щавеля, если делать суп раз в неделю, то он растет намного быстрее и часть прийдется раздавать знакомым))
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19298
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.05.20 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
прийдется раздавать знакомым))

Макс, никто не покупает?
Раздаёшь?... ;-)
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* maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6811
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.05.20 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Местные не знают что это такое. А понаехавшим фиг чего продашь - сами тебе что хош продадут))

[Исправлено: maxsaf, 31.05.2020 - 11:31]
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19298
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.05.20 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот, вчера купили, на базарчике.

Барбара пересадила, в бОльший горшок.
Осенью пересАдит, может на место
щавеля... :oops: :lol: ;-)
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