/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Бесконтактная вербовка. Как действуют вербовщики деструктивных религиозных сект через интернет и социальные сети?		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Бесконтактная вербовка. Как действуют вербовщики деструктивных религиозных сект через интернет и социальные сети?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38977
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.05.20 - 08:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Управление общественного развития города Алматы рассказывает, как определить, что вас пытаются сделать членом деструктивного религиозного течения.
Читать новость

§ maxsaf
Re: Бесконтактная вербовка. Как действуют вербовщики...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6807
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.05.20 - 08:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вам дают часть некой загадочной информации

Витал, нашей ветке походу хана, допрыгались мы тут с Бутчем :lol: :lol:
Профайл

§ таноми52
Re: Бесконтактная вербовка. Как действуют вербовщики...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1791
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 31.05.20 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
нашей ветке походу хана,



Как чувствовала, что вы - деструктивы :lol:

Вот и дистанциируются от вас постояльцы форума :lol: ;-)
Профайл

§ maxsaf
Бесконтактная вербовка. Как действуют вербовщики деструктивных религиозных сект через интернет и социальные сети?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6807
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.05.20 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Вот и дистанциируются от вас постояльцы форума

Да? Видимо что-то пошло не так :lol:
Профайл

* Butch
Re: Бесконтактная вербовка. Как действуют вербовщики...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 942
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 31.05.20 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Вот и дистанциируются от вас постояльцы форума

Может Maxsaf и желает больше участников в обсуждении заданной им темы. Мне оно (количество вместо качества) до самых различных не самых пристойных мест.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 69
Пользователей: 1
Всего: 70

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 40 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 53.47 Ko -
^ Наверх