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Butch:
На мой взгляд гораздо круче было бы объединить две или более нейросети таким образом, чтобы они самостоятельно сформировали новые "нейроны" для обмена и увязки информации между собой, а в последствии превратили их в новую нейросеть ответственную за "новый навык" являющийся комплексом из "способностей" базовых сетей
Нейросети бывают разной структуры, каждая структура оптимальна для своей какой-то задачи. В них как правило, фиксированное количество связей, и в процессе обучения меняются только веса связей. Возможно, генетические алгоритмы смогут в этом помочь. То есть сделаем несколько сетей, каждая обучится своей задаче. Финальный результат должен будет комбинировать лучшие результаты всех сетей. За комбинацию соединений между сетями будет отвечать генетическая часть алгоритма. Далее естественный отбор сделает свое дело и выберет в конце лучшую программу по совокупному результату. Сложность процесса отбора и соответственно время значительно увеличатся. Проще говоря, нужны серьезные вычислительные мощности.