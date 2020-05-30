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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8416
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.05.20 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Про технологическую вроде речь,
Раз Ии упоминают.
но похоже больше на колхозную.
у некоторых.

[Исправлено: alex_60, 30.05.2020 - 19:51]
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7425
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.05.20 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Я культурный человек, поэтому и извиняюсь. С нервишками тоже все в порядке, в отличие от тебя. Видать и впрям задел " душевные струны", коль ты так резко расчехлился. :lol: :lol: :lol:
Alles klar. Несите следующего.
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1324
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 30.05.20 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Я культурный человек, поэтому и извиняюсь
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8416
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.05.20 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где Кайрат.
В америке то уже белый дом атакуют. Трамп из окна грозит, "если кто перелезет за ограждение то встретятся с самыми злобными собаками и самым зловещим оружием, которое я когда-либо видел»,
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8416
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.05.20 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотелось бы его комментарии услышать.

[Исправлено: alex_60, 30.05.2020 - 20:40]
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 939
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 30.05.20 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Я культурный человек, поэтому и извиняюсь

Культурные люди не позволяют себе менторски указывать кому бы то ни было как им себя вести в отношении любого человека. Равно как и не допускают высказывания надуманных безосновательных предположений. Так что тут снова вертлявый филей в юбке проглядывает.
И о нервишках или как ты там выразился? Я не так сильно уверен что в этом отношении ты выгодно отличаешься. У тебя проблема с трупами, у меня с сильно недалёкими людьми. Не слишком-то большая разница.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6802
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.05.20 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Про технологическую вроде речь, Раз Ии упоминают. но похоже больше на колхозную.

А вы ожидали какую-то другую, на провинциальном сайте казахстанской "силиконовой долины"? :lol: :lol:
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2566
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 30.05.20 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
хотелось бы услышать мнение.

----Ты ещё тут не услышал ?? Иль уже не надо??
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5069
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.05.20 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
У тебя проблема с трупами, у меня с сильно недалёкими людьми. Не слишком-то большая разница.

Вот опять всё относительно. Ну с трупами понятно, а как насчёт второй группы, люди- не люди, человеки, жить вообще имеют право?
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7425
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.05.20 - 02:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Ты посмотри. Решил поумничать? Ещё будешь тут определять кто культурный, а кто некультурный. А не много ли ты на себя взяло? Да и что там у тебя поглядывает, это в очередной раз твои проблемы. Как и проблема недалёких людей в твоём окружении, от которых ты судя по своим телодвижениям не далеко ушел. Хамить им будешь, тут тебе сие не прокатит.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7425
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.05.20 - 02:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Да с чего его обижать то?
Оно судя по всему, по жизни обиженное.)
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 939
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 31.05.20 - 08:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
а как насчёт второй группы

Конечно имеют, об чём вообще разговор??? Уже не раз говорил что такое состояние вообще более нормально с точки зрения законов природы. Оно не приятно мне лично, но это лично мои проблемы.
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