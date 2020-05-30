Цитата: Обликоморале:

Я культурный человек, поэтому и извиняюсь

Культурные люди не позволяют себе менторски указывать кому бы то ни было как им себя вести в отношении любого человека. Равно как и не допускают высказывания надуманных безосновательных предположений. Так что тут снова вертлявый филей в юбке проглядывает.

И о нервишках или как ты там выразился? Я не так сильно уверен что в этом отношении ты выгодно отличаешься. У тебя проблема с трупами, у меня с сильно недалёкими людьми. Не слишком-то большая разница.