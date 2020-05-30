Butch Вечная жизнь 2.0 #392





(Полноправные пользователи) Сообщений: 937

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:36 40 - это ещё долгожители были - "старцы, аксакалы" - и все эти лета им нужно было иметь способность делать всё что обеспечивало их выживание. Добывать себе еду не походом в магазин, где за него уже решили что вот этот вот товар съедобен "как есть" а если нет, то на упаковке любезно упоминаются способы приготовления. Чтобы просто поесть нужно было: знать (а не иметь под рукой удобный иллюстрированный справочник) какое животное, насекомое, растение, гриб съедобен без нехороших последствий для организма, в какое время года или суток. Уметь отличать среди прочих объектов их окружающих. Знать более или менее безопасные и надёжные способы поимки каждого конкретного животного, или сбора растений. Обладать достаточно тренированными мышцами (там тоже мозг участвует) чтобы быть способным изловить или собрать потенциальную еду. Знать способы хранения и приготовления. Наверняка очень многое ещё упустил. И всё это только чтобы питаться. Помимо, ещё есть сохранение температуры тела, безопасность и пр. Всю эту информацию нужно было знать каждому субъекту. Но если не знал, то достаточно успешно быстренько сдыхал.

Сейчас человек не нуждается в таком обилии самых разнообразных знаний, акцент смещается в сторону углубления специализации. Но я по-прежнему убеждён что глубокая специализация сокращает как количество так и качество связей между нейронами.